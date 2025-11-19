Τελικές εργασίες κατασκευής και σύνδεσης με τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου

  • Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κόμβων ΒΙ.ΠΕ. και Κάτω Αχαΐας
  • Ολοκλήρωση της κατασκευής του υπολειπόμενου τμήματος Μιντιλόγλι- Αλισσός
  • Συνεχής συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές για την ελαχιστοποίηση της όχλησης
19 Νοέ. 2025 17:42
Pelop News

Στο πλαίσιο εργασιών ολοκλήρωσης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου και όλων των συνοδών έργων που αφορούν στον αυτοκινητόδρομο, από την Πέμπτη 20.11.2025 έως την Κυριακή 30.11.2025, θα εφαρμοστεί εκτροπή και των δυο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στην  Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου από τον Ανισόπεδο Κόμβο ΒΙ.ΠΕ. (Χιλιομετρική Θέση 7,0) έως τον Α/Κ Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 17,9). Στο ενδιάμεσο τμήμα, οι κάθετες οδοί που συνδέουν την Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου με τους οικισμούς νότια του αυτοκινητόδρομου θα παραμένουν σε λειτουργία. Με τη συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση επεκτείνεται κατά 11,0 χιλιόμετρα η υφιστάμενη ρύθμιση μεταξύ Κόμβου Οβρυάς και ΒΙ.ΠΕ., όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα.

Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο κατασκευής και σύνδεσης του υπολειπόμενου τμήματος Μιντιλόγλι- Αλισσός με τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στη διάρκεια του οποίου θα παραμείνουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες σημάνσεις και θα υπάρχει συνεχής συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (διέλευση ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση αυτών από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνοδεία οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας ΑΒΑΞ.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

