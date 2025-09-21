Τελική ευθεία για τον 7ο Γύρο Λίμνης Τσιβλού – Κάλεσμα από Αθηνόδωρο και Δήμο Αιγιάλειας

Ολα είναι έτοιμα για τον 7ο Γύρο της Λίμνης Τσιβλού που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου από τον Αθηνόδωρο, σε συνεργασία με τον δήμο Αιγιάλειας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ή και νωρίτερα αν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των συμμετοχής δρομέων, προκειμένου να τυπωθούν εγκαίρως τα ονόματα των αγωνιζομένων επάνω στους αριθμούς συμμετοχής και να οργανωθεί αρτιότερα η εκδήλωση σε σχέση με τις προσφερόμενες παροχές προς τους δρομείς (χρονομέτρηση,έπαθλα τροφοδοσία κλπ). Η συμμετοχή όλων των αθλητών στον αγώνα είναι δωρεάν.

Ο πρόεδρος του Αθηνόδωρου Νεκτάριος Αργυριάδης δήλωσε τα εξής: «Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον αγώνα μέσα από το σπάνιας ομορφιάς τοπίο της λίμνης σε υψόμετρο 700 περίπου μέτρων στις γραφικές πλαγιές του Χελμού. Ο Δήμος Αιγιαλείας και το αθλητικό μας σωματείο αφιερώνουμε τον αγώνα στους σκοπούς του ΚΕΔΜΟΠ Χάρισε Ζωή, καλώντας όλους να τρέξουμε μαζί για έναν καλό σκοπό και να απολαύσουμε τη φύση σε μια από τις ομορφότερες ορεινές διαδρομές της χώρας. Στον χώρο του αγώνα θα βρίσκεται συνεργείο για όσους θέλουν να δώσουν δείγμα σάλιου και να καταχωρηθούν στην τράπεζα πιθανών δοτών μυελού των οστών. Μπορεί ο καθένας να προσφέρει ελπίδα και ζωή!».

