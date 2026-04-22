Τέλος η σεζόν για Απόλλωνα, στα ημιτελικά ο Προμηθέας 2014

Δύο χαμένα ριμπάουντ και ένα λάθος του Σταμάτη στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, στέρησαν από τον Απόλλωνα να διεκδικήσει τη νίκη κόντρα στον Προμηθέα 2014 στο κλειστό του στην Περιβόλα. Οι φιλοξενούμενοι νίκησαν με 76-72, έκαναν το 3-1 στις νίκες και προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση των play offs της National League 1, εκεί όπου θα βρουν αντίπαλο την Ενωση Γλαύκου Εσπερου.

H σεζόν τελειώνει εδώ για τον Απόλλωνα και σίγουρα δημιουργεί απογοήτευση ότι δεν κατάφερε να πάει μέχρι το τέλος.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλαμπάκος): Κίερ 16 (2), Χείλαρης, Παπαφωτίου 7 (1), Μανάκας 19 (1), Σταμάτης 5 (1), Ανέστης 5 (1), Ζούμπος, Τζόλος 3 (1), Κώττας 17.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 2, Σταμούλος 3, Δενδής 5 (1), Πούλος, Αλεξανδρόπουλος, Σκληρός 4, Μέγγος, Οικονομίδης 3 (1), Πρέκας 25 (3), Κομνιανίδης 12 (2), Ράλλης 3 (1), Κιόσια 19.

