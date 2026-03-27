Τέλος οι οθόνες πριν τα 2: Η Βρετανία έδωσε νέες οδηγίες στους γονείς

Η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε νέες επίσημες συστάσεις για τον χρόνο μπροστά σε οθόνες για παιδιά κάτω των 5 ετών, προτείνοντας αποφυγή οθονών πριν τα 2 και όριο έως μία ώρα την ημέρα για ηλικίες 2 έως 5 ετών.

27 Μαρ. 2026 14:40
Pelop News

Νέες επίσημες συστάσεις για τον χρόνο που περνούν τα μικρά παιδιά μπροστά σε οθόνες έδωσε η βρετανική κυβέρνηση, προτείνοντας να αποφεύγεται η χρήση οθονών για παιδιά κάτω των 2 ετών, εκτός από κοινές δραστηριότητες που ενισχύουν τη σύνδεση, την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση με τους γονείς. Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, η σύσταση είναι να μην ξεπερνά η χρήση οθόνης τη μία ώρα την ημέρα.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από πιο πρακτικές οδηγίες για την καθημερινότητα. Η κυβέρνηση προτείνει να αποφεύγονται οι οθόνες κατά τη διάρκεια των γευμάτων και μέσα στην τελευταία ώρα πριν από τον ύπνο, ενώ συστήνεται, όπου είναι δυνατόν, η παρουσία ενήλικα όταν το παιδί χρησιμοποιεί οθόνη. Παράλληλα, ζητείται να προτιμάται περιεχόμενο αργού ρυθμού και κατάλληλο για την ηλικία, ενώ να αποφεύγονται τα γρήγορα βίντεο τύπου social media και εργαλεία ή παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης για τόσο μικρές ηλικίες.

Η κυβέρνηση συνδέει αυτές τις συστάσεις με ευρήματα που δείχνουν ότι η υπερβολική έκθεση σε οθόνες μπορεί να επηρεάσει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, το δημιουργικό παιχνίδι και η αλληλεπίδραση με τους γονείς. Στο ίδιο πνεύμα, η σύμβουλος της κυβέρνησης για την πολιτική για τα παιδιά, Rachel de Souza, ανέφερε ότι οι γονείς χρειάζονται σαφείς, πρακτικές πληροφορίες χωρίς επικριτικό τόνο, προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους.

Οι νέες οδηγίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Στάρμερ να επανακαθορίσει τη σχέση των παιδιών με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Τον Ιανουάριο ξεκίνησε επίσημη εθνική διαβούλευση με τίτλο “Growing up in the online world”, η οποία εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ακολουθήσει πιο αυστηρή γραμμή για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, ακόμα και με βάση το αυστραλιανό παράδειγμα για απαγόρευση κάτω των 16 ετών. Η διαβούλευση καλύπτει επίσης πιθανούς περιορισμούς σε εθιστικές λειτουργίες, όπως το ατελείωτο scrolling.

Παράλληλα, από τις 25 Ιουλίου 2025 τέθηκαν σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο νέες υποχρεώσεις για πλατφόρμες και ιστότοπους που φιλοξενούν πορνογραφικό ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο για παιδιά. Οι πάροχοι αυτοί οφείλουν πλέον να εφαρμόζουν ισχυρούς ελέγχους ηλικίας, σύμφωνα με την Ofcom και το βρετανικό πλαίσιο του Online Safety Act.

Στην πράξη, το μήνυμα του Λονδίνου είναι διπλό: λιγότερη οθόνη στα πρώτα χρόνια ζωής και πιο αυστηρό ψηφιακό περιβάλλον όσο μεγαλώνουν τα παιδιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ