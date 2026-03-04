Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έναρξη των αιτήσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
04 Μαρ. 2026 13:15
Pelop News

Τέλος στην αγωνία για το voucher 750 ευρώ αλλά και τις αιτήσεις βάζει το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Το πρόγραμμα voucher 750 ευρώ έχει προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ και προσφέρει σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 150 ωρών, τα οποία υλοποιούνται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση). Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος από τους δικαιούχους, που θα προλάβουν να κάνουν την αίτηση.

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έναρξη των αιτήσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι δικαιούχοι του voucher 750 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση και τη διαδικασία της πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα, το οποίο μεταφράζεται σε 750 ευρώ για το πλήρες πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς είναι υποχρεωτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των νέων γνώσεων που αποκτώνται.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται:

Κλείσιμο

-Δωρεάν

-Εξ αποστάσεως

-Με voucher έως 750 ευρώ

Το επίδομα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος, που συνοδεύεται από voucher 750 ευρώ, είναι η ευελιξία, καθώς η κατάρτιση διεξάγεται εκτός εργασιακού ωραρίου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη στο πρόγραμμά τους. Προσοχή! Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ