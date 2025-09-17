Τέσσερα χρόνια μετά τα Γλυκά Νερά: «Η Λυδία ζει χωρίς να ξέρει» – Ο πατέρας της Καρολάιν σπάει τη σιωπή του ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στα Γλυκά Νερά. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Λυδία, η οποία ζει σήμερα στις Φιλιππίνες με τον παππού και τη γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια για τον θάνατο της Καρολάιν.

«Είπαμε στη Λυδία ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά όχι πώς. Είναι αδιανόητο να πεις σε ένα παιδί έξι ετών ότι ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα του», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας της Καρολάιν και παππούς της μικρής, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα του Alpha.





Ο ίδιος τόνισε ότι κάθε χρόνο συνεχίζουν να γιορτάζουν τα γενέθλια της Καρολάιν με μια μικρή γιορτή, τούρτα με την επιγραφή «Χρόνια πολλά Μαμά» και μνημόσυνο στον τάφο της. «Δεν θα αφήσω τη μνήμη της να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ», είπε με συγκίνηση.

Για τη ζωή της μικρής στις Φιλιππίνες, ο παππούς περιέγραψε μια ειδυλλιακή καθημερινότητα: «Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί. Οι έγνοιες της είναι το αρκουδάκι της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και το τι θα φάει για βραδινό».





Σχολιάζοντας το μέλλον της μικρής, ανέφερε: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια να έρθει στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορεί να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο. Θα είναι δική της απόφαση». Ξεκαθάρισε δε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επαφή με τους γονείς του Αναγνωστόπουλου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του καταδικασμένου πιλότου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, δήλωσε ότι ο Αναγνωστόπουλος παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου εκτίοντας ισόβια και ότι λόγω των περιορισμών στη χρήση διαδικτύου δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες της κόρης του. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θέλει να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.





