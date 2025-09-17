Τέσσερα χρόνια μετά τα Γλυκά Νερά: «Η Λυδία ζει χωρίς να ξέρει» – Ο πατέρας της Καρολάιν σπάει τη σιωπή του ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πατέρα της Καρολάιν Κράουτς για τη ζωή της εγγονής του, Λυδίας, στις Φιλιππίνες, μακριά από την Ελλάδα και χωρίς καμία επαφή με την οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Τέσσερα χρόνια μετά τα Γλυκά Νερά: «Η Λυδία ζει χωρίς να ξέρει» – Ο πατέρας της Καρολάιν σπάει τη σιωπή του ΒΙΝΤΕΟ
17 Σεπ. 2025 14:51
Pelop News

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στα Γλυκά Νερά. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Λυδία, η οποία ζει σήμερα στις Φιλιππίνες με τον παππού και τη γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια για τον θάνατο της Καρολάιν.

«Είπαμε στη Λυδία ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά όχι πώς. Είναι αδιανόητο να πεις σε ένα παιδί έξι ετών ότι ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα του», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας της Καρολάιν και παππούς της μικρής, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα του Alpha.


Ο ίδιος τόνισε ότι κάθε χρόνο συνεχίζουν να γιορτάζουν τα γενέθλια της Καρολάιν με μια μικρή γιορτή, τούρτα με την επιγραφή «Χρόνια πολλά Μαμά» και μνημόσυνο στον τάφο της. «Δεν θα αφήσω τη μνήμη της να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ», είπε με συγκίνηση.

Για τη ζωή της μικρής στις Φιλιππίνες, ο παππούς περιέγραψε μια ειδυλλιακή καθημερινότητα: «Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί. Οι έγνοιες της είναι το αρκουδάκι της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και το τι θα φάει για βραδινό».


Σχολιάζοντας το μέλλον της μικρής, ανέφερε: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια να έρθει στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορεί να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο. Θα είναι δική της απόφαση». Ξεκαθάρισε δε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επαφή με τους γονείς του Αναγνωστόπουλου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του καταδικασμένου πιλότου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, δήλωσε ότι ο Αναγνωστόπουλος παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου εκτίοντας ισόβια και ότι λόγω των περιορισμών στη χρήση διαδικτύου δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες της κόρης του. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θέλει να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ