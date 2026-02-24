Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Οι καθοριστικές φάσεις μιας σύγκρουσης χωρίς τέλος

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο πόλεμος, ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζει να επηρεάζει γεωπολιτικές ισορροπίες, οικονομίες και εκατομμύρια ανθρώπους.

24 Φεβ. 2026 11:36
Pelop News

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που εξελίχθηκε σε πολυετή πόλεμο με χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και βαθιές γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η πορεία των γεγονότων μέχρι σήμερα αποτυπώνεται σε ορισμένες κομβικές φάσεις που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Η έναρξη της εισβολής το 2022

Λίγες ημέρες πριν από την εισβολή, η Ρωσία αναγνώρισε ως ανεξάρτητες τις αυτονομιστικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στο Ντονμπάς. Στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», επικαλούμενη στόχους αποστρατιωτικοποίησης και «αποναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας.

Παρά την αρχική προέλαση ρωσικών δυνάμεων σε διάφορα μέτωπα, η κατάληψη του Κιέβου δεν επιτεύχθηκε. Αντίθετα, η Μαριούπολη πέρασε στον ρωσικό έλεγχο ύστερα από πολύμηνη πολιορκία, ενώ οι πρώτες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.

Η Μπούτσα και οι διεθνείς αντιδράσεις

Την άνοιξη του 2022, μετά την αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων από περιοχές κοντά στο Κίεβο, αποκαλύφθηκαν μαζικές δολοφονίες αμάχων στην Μπούτσα και αλλού. Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, κάτι που η Μόσχα αρνήθηκε. Το ζήτημα προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και έρευνες από διεθνείς οργανισμούς.

Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων για την παράνομη μεταφορά παιδιών από κατεχόμενες περιοχές.

Αντεπιθέσεις και στρατιωτικές ανακατατάξεις

Το καλοκαίρι του 2023 η Ουκρανία εξαπέλυσε αντεπιθέσεις, ανακτώντας εδάφη κυρίως στις περιοχές Χαρκόβου και Χερσώνας με τη βοήθεια δυτικών εξοπλισμών. Ωστόσο, σε άλλα μέτωπα, όπως στο Μπάχμουτ, οι μάχες υπήρξαν ιδιαίτερα αιματηρές χωρίς καθοριστική έκβαση.

Την ίδια περίοδο σημειώθηκε και η εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ στη Ρωσία, η οποία τελικά αποκλιμακώθηκε. Ο επικεφαλής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν, σκοτώθηκε λίγους μήνες αργότερα σε αεροπορικό δυστύχημα.

Το 2024–2026: Κλιμάκωση και νέες ισορροπίες

Από το 2024 η Ρωσία ανέκτησε σταδιακά την πρωτοβουλία στο μέτωπο, ενώ η Ουκρανία αντιμετώπισε ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση εντός ρωσικού εδάφους στην περιοχή Κουρσκ, χωρίς όμως μόνιμα αποτελέσματα.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους εντάθηκαν, πλήττοντας ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές. Η χρήση βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς από τη Ρωσία και η παράδοση δυτικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία ανέδειξαν τη διεθνή διάσταση της σύγκρουσης.

Η διπλωματική διάσταση και οι αβέβαιες προοπτικές

Το 2025 η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ επηρέασε τις διπλωματικές ισορροπίες. Οι πρωτοβουλίες του για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και οι μεταβαλλόμενες θέσεις των ΗΠΑ προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ συνεχίζονται συνομιλίες χωρίς ορατή κατάληξη.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και διεθνών μεσολαβητών συνεχίζονται σε διάφορες πόλεις, ωστόσο βασικά ζητήματα – όπως το καθεστώς των κατεχόμενων περιοχών – παραμένουν αγκάθι.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής, ο πόλεμος παραμένει ανοιχτός, με την έκβαση και τις γεωπολιτικές συνέπειές του να εξακολουθούν να διαμορφώνουν την παγκόσμια ατζέντα.

