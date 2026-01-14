Τεστ από το δάχτυλο για το Αλτσχάιμερ: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη διάγνωση πριν τα σοβαρά συμπτώματα

Ένα απλό τρύπημα στο δάχτυλο θα μπορούσε στο μέλλον να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανιχνεύεται η νόσος Αλτσχάιμερ, επιτρέποντας τη διάγνωσή της αρκετά πριν τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά. Πρόκειται για μια νέα εξέταση αίματος, η οποία προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη για κλινική χρήση, ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορούσε ακόμη και να χρησιμοποιείται στο σπίτι, με αποστολή του δείγματος σε εργαστήριο, όπως αναφέρει το Euronews.

Η καινοτόμος μέθοδος δοκιμάστηκε στο πλαίσιο μελέτης του αμερικανικού ινστιτούτου Banner Health σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Exeter και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine.

Μελέτη σε επτά ευρωπαϊκά κέντρα

Στη μελέτη συμμετείχαν 337 άτομα από επτά ερευνητικά κέντρα σε Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο δείγμα περιλήφθηκαν:

  • άτομα χωρίς γνωστική έκπτωση ή με ήπια γνωστική διαταραχή,

  • ασθενείς με άνοια,

  • ενήλικες με σύνδρομο Down, οι οποίοι έχουν αυξημένο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές συνέλεξαν λίγες σταγόνες αίματος από το δάχτυλο των συμμετεχόντων, τις εναπόθεσαν σε ειδική κάρτα και στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα με εκείνα των καθιερωμένων, πιο επεμβατικών εξετάσεων.

Ακρίβεια 86% και ισχυρή συσχέτιση με τα κλασικά τεστ

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου στο τεστ δακτυλικού τρυπήματος συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα συμβατικά τεστ. Συγκεκριμένα, η νέα μέθοδος ήταν σε θέση να εντοπίσει μεταβολές σχετικές με τη νόσο Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 86%.

Η ερευνητική ομάδα εστίασε σε τρεις βιοδείκτες αίματος που συνδέονται άμεσα με τη νόσο:

  • p-tau217: πρωτεΐνη που αποτελεί βασικό δείκτη στη διερεύνηση της νόσου,

  • GFAP: δείκτης που σχετίζεται με φλεγμονώδεις διεργασίες στον εγκέφαλο,

  • NfL: δείκτης που αντανακλά βλάβη στα νευρικά κύτταρα.

Η δυνατότητα μέτρησης αυτών των δεικτών με ένα απλό τρύπημα στο δάχτυλο θεωρείται σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.

«Αλλάζει ριζικά τον τρόπο της έρευνας»

Ο Nicholas Ashton, διευθυντής του προγράμματος Fluid Biomarker της Banner και επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, δήλωσε:
«Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε την έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ίδιοι βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευσή της, θα μπορούν να μετρηθούν μέσω ενός απλού τρυπήματος στο δάχτυλο, είτε στο σπίτι είτε σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες».

Τι σημαίνει πρακτικά – και τι όχι ακόμη

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η εξέταση δεν είναι ακόμη έτοιμη για ευρεία κλινική χρήση. Απαιτούνται περαιτέρω στάδια αξιολόγησης, δοκιμές σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και ρυθμιστικές εγκρίσεις πριν μπορέσει να ενταχθεί στην καθημερινή ιατρική πρακτική.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εργασία ανοίγει νέες δυνατότητες για την έρευνα, καθώς θα μπορούσε να διευκολύνει:

  • τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων πληθυσμών,

  • τη διεξαγωγή μελετών μεγάλης κλίμακας,

  • τη συλλογή δειγμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές με απλή και προσβάσιμη διαδικασία.

Ένα βήμα πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση

Η νόσος Αλτσχάιμερ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, με την έγκαιρη διάγνωση να θεωρείται κρίσιμη για την καλύτερη διαχείριση και, στο μέλλον, για πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Αν και το «τεστ από το δάχτυλο» δεν αποτελεί ακόμη λύση για το ευρύ κοινό, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο απλή, γρήγορη και προσβάσιμη διάγνωση της νόσου, που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα τα επόμενα χρόνια.

