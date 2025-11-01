Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»

Από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ξεκίνησε τη συνέντευξή του ο Θανάσης Κοντογεώργης, εξηγώντας πως η πρόσφατη ρύθμιση για τον χώρο «συνδέεται με τον σεβασμό στους θεσμούς και στα σύμβολα της Δημοκρατίας». Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν «ιερό δημόσιο χώρο τιμής και μνήμης για όσους έπεσαν πολεμώντας για την ελευθερία», ενώ ξεκαθάρισε ότι η ανάληψη ευθύνης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφορά αποκλειστικά τη φροντίδα και ανάδειξή του, και όχι περιορισμό δικαιωμάτων.

Για το ζήτημα του 13ωρου, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για αύξηση του νόμιμου ωραρίου, αλλά για «δυνατότητα του εργαζόμενου να οργανώνει διαφορετικά τις υπερωρίες του», χωρίς να αλλάζει το ανώτατο ετήσιο όριο των 150 ωρών. Όπως είπε, «είναι η φυσική συνέχεια της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που έφερε διαφάνεια και μείωση της αδήλωτης εργασίας».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε ότι, παρά τη «φυσιολογική φθορά» της δεύτερης θητείας, η κυβέρνηση «παραμένει πρώτη με καθαρό προβάδισμα», κάτι που —όπως είπε— «δεν οφείλεται σε επικοινωνιακή υπεροχή αλλά σε αξιοπιστία στη διακυβέρνηση». Σημείωσε πως «οι πολίτες ζητούν πιο γρήγορες αλλαγές και πιο μετρήσιμα αποτελέσματα» και ότι «η κυβέρνηση εστιάζει στη σταθερή προώθηση των μεταρρυθμίσεων για καλύτερη καθημερινότητα και λιγότερη γραφειοκρατία».

Αναφερόμενος στις πολιτικές στέγης, στάθηκε στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου έως 800 ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε «χειροπιαστή απάντηση στο πρόβλημα στέγης» και τμήμα ενός ευρύτερου πλέγματος δράσεων για νέους και οικογένειες.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «η δημοκρατία καλωσορίζει τις πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά τις δοκιμάζει στο πεδίο», προσθέτοντας ότι «το ζητούμενο δεν είναι ποιος ιδρύει κόμμα, αλλά ποιος έχει ρεαλιστικές λύσεις για τη χώρα». Για τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να σχολιάσει «υποθετικά σενάρια», σημειώνοντας ότι «όποιος πιστεύει πως μπορεί να συνεισφέρει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει πράξη».

Τέλος, ο Θ. Κοντογεώργης ξεχώρισε τρεις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα:

Αύξηση εισοδημάτων και μείωση ανεργίας, με έμφαση στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και στη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια.

Πολιτικές στέγης, παιδείας και υγείας, ως πεδία που μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύουν την περιφέρεια.

Υποδομές και χωρικό σχεδιασμό, που αποτελούν «θεμέλιο κάθε σοβαρής αναπτυξιακής πολιτικής» και εγγύηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

«Η συνέπεια λόγων και έργων και το καθαρό όραμα για την πορεία της Ελλάδας είναι αυτά που θα αποτιμηθούν τελικώς από τους πολίτες — και πιστεύω θετικά», κατέληξε.

