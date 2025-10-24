«Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», 21 μήνες φυλάκιση για τις απειλές

Συνολικά σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 35χρονος, που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος της πρώην συζύγου του και των συγγενών της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν ο κατηγορούμενος, παρά το ότι είχε ενημερωθεί πως η 3χρονη κόρη του ήταν άρρωστη και δεν πήγε στον παιδικό σταθμό, πήγε να την παραλάβει. Αφού δεν βρήκε το παιδί εκεί, πήγε στο πατρικό σπίτι της πρώην συζύγου του και προσπάθησε να μπει, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, απέστειλε απειλητικά μηνύματα προς τον πρώην πεθερό και τον πρώην κουνιάδο του, σύμφωνα με το gegonota.news.

Οι δύο άνδρες κατήγγειλαν τον 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι δύο μηνυτές, η πρώην σύζυγος και μία αυτόπτης μάρτυρας. Όλοι τον περιέγραψαν ως άνθρωπο οξύθυμο και απειλητικό.

Ο πεθερός ανέφερε πως δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις με απειλές όπως «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια» δηλώνοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

Η πρώην σύζυγος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του γάμου είχε υποστεί λεκτική και σωματική βία, ενώ ο κατηγορούμενος την είχε απομονώσει σε τροχόσπιτο σε χωριό κοντά στο Τρίκερι. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει άμεσα τους δύο, ενώ οι υπόλοιποι 19 θα ανασταλούν επί τριετίας.

Η έφεση του 35χρονου διατηρεί της αναστέλλουσα δύναμή της, υπό τους όρους να μην προσεγγίζει τα μέλη της οικογένειας σε ακτίνα 50 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο.

