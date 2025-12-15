«“θα τη σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”», ένταση στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Έκανε επίθεση στους Τάκη Θεοδωρικάκο, Άδωνι Γεωργιάδη και Σωκράτη Φάμελλο με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

15 Δεκ. 2025 21:12
Pelop News

Νέα ένταση στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, να επιτίθεται στους Τάκη Θεοδωρικάκο, Άδωνι Γεωργιάδη και Σωκράτη Φάμελλο με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 12 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία

Απευθυνόμενη στον κ. Θεοδωρικάκο, τον κάλεσε με έντονο ύφος να πάρει θέση για τις απειλές που δέχθηκε από το «Φραπέ», υπενθυμίζοντας τη θητεία του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Θέλω να μας πείτε αν είναι δυνατόν μάρτυρας, ο οποίος υβρίζει αρχηγό κόμματος και εξαπολύει απειλές τύπου “θα τη σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, να αποχωρεί ανενόχλητος από το κτίριο της Βουλής».

Η παρέμβασή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκείνη την ώρα η συζήτηση συζητούσε την ακρίβεια που «καίει» τα ελληνικά νοικοκυριά.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους, ενώ στο στόχαστρο της κ. Κωνσταντοπούλου μπήκε και ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Αν δεν ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, μπορείτε να βγείτε έξω», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον κ. Φάμελλο να τοποθετηθεί και αυτός για την λεκτική επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον Φραπέ.

Η ένταση αυτή σχολιάστηκε και από τα έδρανα της συμπολίτευσης, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κουνάνε συγκαταβατικά το κεφάλι προς τον Σωκράτη Φάμελλο.

Η εικόνα αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, που σχολίασε δηκτικά: «Ορίστε, σας υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Φάμελλε».

Στην συνέχεια επιτέθηκε και πάλι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο αποκάλεσε «φασίστα» και αναφορές στο Πολυτεχνείο, το δυστύχημα των Τεμπών και στην Γάζα.

