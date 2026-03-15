Θα βγάλει τον οδοντωτό εκτός τουριστικού «χάρτη»

Το «λουκέτο» στον Οδοντωτό είναι δεδομένο ότι θα βγάλει τα Καλάβρυτα εκτός του «χάρτη» των ξένων τουριστών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν βάλει στο πρόγραμμά τους μια βόλτα με το ιστορικό τρένο και αυτό είχε ανεβάσει την επισκεψιμότητα, ειδικά τον χειμώνα.

Οταν ανοίξει ξανά η γραμμή για χρήση, θα χρειαστεί εκ νέου μεγάλη προσπάθεια για να ξαναμπεί στις βασικές επιλογές των ξένων tour operators και να πειστούν για το θέμα της ασφάλειας.

«Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Nα παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός

Αυτό συνεπάγεται μεγάλη οικονομική ζημιά για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Θυμίζουμε οτι το πρωί (11.00) της Δευτέρας (16/3) υπάρχει κλειστή σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας για το θέμα, όπου έχουν κληθεί οι τοπικοί φορείς για να παρθούν αποφάσεις.

