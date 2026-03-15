Θα βγάλει τον οδοντωτό εκτός τουριστικού «χάρτη»

Θυμίζουμε οτι το πρωί (11.00) της Δευτέρας υπάρχει κλειστή σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας για το θέμα

15 Μαρ. 2026 18:10
Το «λουκέτο» στον Οδοντωτό είναι δεδομένο ότι θα βγάλει τα Καλάβρυτα εκτός του «χάρτη» των ξένων τουριστών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν βάλει στο πρόγραμμά τους μια βόλτα με το ιστορικό τρένο και αυτό είχε ανεβάσει την επισκεψιμότητα, ειδικά τον χειμώνα.

Οταν ανοίξει ξανά η γραμμή για χρήση, θα χρειαστεί εκ νέου μεγάλη προσπάθεια για να ξαναμπεί στις βασικές επιλογές των ξένων tour operators και να πειστούν για το θέμα της ασφάλειας.

«Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Nα παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός

Αυτό συνεπάγεται μεγάλη οικονομική ζημιά για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Θυμίζουμε οτι το πρωί (11.00) της Δευτέρας (16/3) υπάρχει κλειστή σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας για το θέμα, όπου έχουν κληθεί οι τοπικοί φορείς για να παρθούν αποφάσεις.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Συνάντηση Σακελλαρόπουλου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, τι συζήτησαν
18:45 Υπουργός των ΗΠΑ: «Προσωρινή ταλαιπωρία στα στενά του Ορμουζ, τελειώνει ο πόλεμος»
18:35 ΠΑΣΟΚ: Μέχρι τις 20.00 παρατείνεται η ψηφοφορία
18:25 Ηττα του ΟΠΑΘΑ από τον Ηρακλή και μένει ουραγός
18:16 Η ελληνική πολιτική στη σκιά του πολέμου
18:10 Θα βγάλει τον οδοντωτό εκτός τουριστικού «χάρτη»
17:59 Προμηθέας 2014-Απόλλων live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/μικρά-μικρά
17:50 Αραγτσί: «Δεν έχουμε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ούτε διαπραγματεύσεις»
17:40 Α’ Κατηγορία: Η Αχαϊκή πήρε το ντέρμπι με τον Αρη
17:29 Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης-Για 3 ακόμα εβδομάδες οι μάχες
17:19 Επίσκεψη του Αν. Νικολακόπουλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πύργου
17:10 Γιορτάστηκε στο Σαραβάλι η επέτειος της μάχης του Σαραβαλίου το 1822
17:10 Ισραήλ: Έμφαση Νετανιάχου που πήγε για … καφέ ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Γιορτή με τα «Γαλανόλευκα Αστέρια» στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
16:57 Φόνος στην Καλαμαριά: Δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν με τον 20χρονο τη στιγμή της δολοφονίας του
16:51 Σαφείς αιχμές Γ. Παπανδρέου για την Κυβέρνηση, στον δρόμο προς το Συνέδριο
16:38 ΕΟΔΥ: Είναι ύπουλη η ιλαρά, άρα απαραίτητος ο εμβολιασμός
16:34 Πρόσωπα της Χρονιάς – Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Η μάχη με τα αδέσποτα στον Δήμο Αιγιάλειας
16:29 Γαστούνη: Πήγε να περάσει απ’ το ένα μπαλκόνι στο άλλο και έπεσε από τον 2ο…
16:22 12 νεκροί σε Νοσοκομείο στο Λίβανο από βομβαρδισμό Ισραηλινών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
