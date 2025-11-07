Θανάσιμη καραμπόλα στη Βέροια με θύμα 71χρονη: Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Θανάσιμο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες Πέμπτη 6/11 στο 52ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, κοντά στη Βέροια, με τρεις συγκρούσεις οχημάτων, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 71χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό δύο ανδρών.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ η προανάκριση για τα αίτια διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Τροχαία, ένα επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος προσέκρουσε νωτομετωπικά σε φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό 39χρονο, το οποίο στη συνέχεια εκτοξεύτηκε και χτύπησε άλλο επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό 74χρονο, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η 71χρονη. Η ηλικιωμένη υπέστη θανάσιμα τραύματα και ανακοινώθηκε ο θάνατός της, ενώ οι δύο οδηγοί, 39 και 74 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα.

