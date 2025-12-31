Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο

Τον θάνατο βρήκε 32χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 30/12/2025, όταν το ΕΚΑΒ και αστυνομία ενημερώθηκαν για την πτώση ενός άνδρα από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Γιοφύρου.

Ο 32χρονος, μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά κατέληξε λίγο αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, σύμφωνα με το creta24.gr.

