Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, όπου και κατέληξε στα τραύματα του.
Τον θάνατο βρήκε 32χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 30/12/2025, όταν το ΕΚΑΒ και αστυνομία ενημερώθηκαν για την πτώση ενός άνδρα από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Γιοφύρου.
Ο 32χρονος, μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά κατέληξε λίγο αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, σύμφωνα με το creta24.gr.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News