Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, όπου και κατέληξε στα τραύματα του.

 

Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
31 Δεκ. 2025 11:26
Pelop News

Τον θάνατο βρήκε 32χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε  το βράδυ της Τρίτης 30/12/2025, όταν το ΕΚΑΒ και αστυνομία ενημερώθηκαν για την πτώση ενός άνδρα από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Γιοφύρου.

Ο 32χρονος, μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά κατέληξε λίγο αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:54 Μέτρα 2026: Φοροελαφρύνσεις σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις μισθών και στοχευμένες ενισχύσεις
12:48 Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
12:40 Ανάκληση ξανθής σταφίδας από τον ΕΦΕΤ λόγω ωχρατοξίνης Α
12:32 Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο
12:22 Πάτρα: Βρέθηκε λύση για τον άστεγο Νίκο που ζούσε στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας
12:14 Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα
12:08 Θεόδωρος Βασιλόπουλος: «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο»
12:02 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του
11:50 Το βότανο που αντικαθιστά το αλάτι!
11:39 Σύλληψη Παλαιστίνιου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για πλαστές φοιτητικές κάρτες
11:38 Πιάστηκαν με ποσότητα κάνναβης στο Αγρίνιο, δυο συλλήψεις
11:38 Eurostar: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις δρομολογίων, στον «αέρα» επιβάτες
11:26 Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
11:25 Οι πρώτες εικόνες με χιονισμένα τοπία στη χώρα, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ΦΩΤΟ
11:14 Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων 44.5000 ευρώ από σπίτι στο Αγρίνιο
11:13 Πάτρα: Νοσοκομεία σε επιφυλακή για γρίπη και ιώσεις – Προσοχή στα συμπτώματα
11:08 Προκλήσεις και προσδοκίες
11:02 Εγκλημα Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του 60χρονου γιου, οι μαρτυρίες και η προφυλάκιση
10:55 «Λαμπάδιασε» βυτιοφόρο στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Σερρών, έκλεισε η οδός
10:51 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ