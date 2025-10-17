Θανάσιμη πτώση – Πύργος Απόλλων: Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17/10/2025στη Λουίζης Ριανκούρ, όταν ένας 44χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων στους Αμπελοκήπους.

Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο

Ο άνδρας περίμενε ο δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει σύντομα, ανέφερε η ιστοσελίδα npress.gr.

Επίσης, ιδιοκτήτρια καταστήματος λίγα μέτρα από το σημείο περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και τρομάξαμε· νομίζαμε πως είχε σημειωθεί έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς αντικρίσαμε τον άνθρωπο στο έδαφος».

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 44χρονος φέρεται να έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, από τον 24ο όροφο του κτηρίου.

Ο 44χρονος φαίνεται ότι δεν είναι το πρώτο θύμα πτώσης από το ίδιο κτήριο. Στις 19 Μαΐου ένας άλλος άνδρας ηλικίας 25 ετών έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο, ενώ διασκέδαζε στο μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα του κτηρίου.

