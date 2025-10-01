Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ καθάριζε τα παράθυρα και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν επιβίωσε

01 Οκτ. 2025 10:46
Pelop News

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, όταν μια 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου ενώ καθάριζε τα τζάμια του σπιτιού της.

Ανοιξη: Εισέβαλαν σε σπίτι και χτύπησαν με ρόπαλα τους ενοίκους

Η πτώση προκάλεσε σοβαρά κατάγματα, με αποτέλεσμα να κριθεί άμεση η επέμβαση του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές ταχείας επέμβασης, ένα ασθενοφόρο και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης της γυναίκας, οι διασώστες προχώρησαν σε διασωλήνωση επιτόπου και την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η άτυχη 48χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.
