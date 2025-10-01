Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια
Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ καθάριζε τα παράθυρα και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν επιβίωσε
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, όταν μια 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου ενώ καθάριζε τα τζάμια του σπιτιού της.
Η πτώση προκάλεσε σοβαρά κατάγματα, με αποτέλεσμα να κριθεί άμεση η επέμβαση του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές ταχείας επέμβασης, ένα ασθενοφόρο και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό.
Λόγω της κρίσιμης κατάστασης της γυναίκας, οι διασώστες προχώρησαν σε διασωλήνωση επιτόπου και την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η άτυχη 48χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.
