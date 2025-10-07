Θανάσης Φραγκούλιας: Σπούδασε μαθηματικός και έγινε... κτηνοτρόφος στη Λακκόπετρα - Οι δυσκολίες με την ευλογιά

Σε μια εποχή που οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο αναζητώντας επαγγελματική σιγουριά στα αστικά κέντρα, ο 30χρονος Θανάσης Φραγκούλιας ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. Απόφοιτος Μαθηματικού, με αγάπη για την επιστήμη και τη διδασκαλία, αποφασίζει να επενδύσει το μέλλον του όχι σε πίνακες και εξισώσεις, αλλά σε στάνες, χωράφια και… ζώα.

Ο Θανάσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λακκόπετρα, με τα ζώα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Η αγάπη του για την κτηνοτροφία έχει βαθιές ρίζες στην παιδική του ηλικία, δίπλα στον πατέρα του, από τον οποίο κληρονόμησε όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και ένα όραμα: να εξελίξει την οικογενειακή δραστηριότητα και να την κάνει κύρια επαγγελματική του απασχόληση.

«Θέλω να πάω, αυτό που έκανε ο πατέρας μου, ένα βήμα παραπέρα» δηλώνει αποφασιστικά. Και αυτή η αποφασιστικότητα είναι που χαρακτηρίζει όλη του την πορεία.

Εχοντας ήδη λάβει την απόφαση να γίνει «νέος αγρότης», ο Θανάσης Φραγκούλιας σχεδίασε μεθοδικά το επόμενο βήμα του: να κάνει την αγάπη του για την κτηνοτροφία επάγγελμα. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στην ελληνική πραγματικότητα, το σχέδιο αυτό αντιμετώπισε καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αβεβαιότητες.

«Είναι άγνωστο το πότε και το πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο» παραδέχεται, χωρίς όμως να χάνει το πάθος του. Για τον ίδιο, η δύσκολη κατάσταση με τον ιό της ευλογιάς των προβάτων, είναι απλώς μια «παράταση» και όχι ακύρωση. Με τα λόγια του: «Δεν το βάζω κάτω».

Ο Θανάσης δεν βλέπει την επιστροφή στη γη ως πισωγύρισμα, αλλά ως μια νέα αρχή. Θέλει να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά, να οργανώσει σωστά την κτηνοτροφική μονάδα, να φέρει καινοτομία, χωρίς να χάσει την ανθρώπινη επαφή με τη φύση και τα ζώα.

Η ιστορία του είναι ένα παράδειγμα πίστης, επιμονής και σύνδεσης με τον τόπο, που σπανίζει στις μέρες μας. Ο Θανάσης Φραγκούλιας δεν εγκατέλειψε τα όνειρά του –τα αναπροσάρμοσε. Και δείχνει πως όταν η αγάπη για τη γη είναι αληθινή, βρίσκει πάντα τρόπο να ανθίσει, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

