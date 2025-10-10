Θανατήφορα παράσυρση πεζής στη Μεσσηνία

Το θύμα 65 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο  στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, στη Μεσσηνία.

 

Θανατήφορα παράσυρση πεζής στη Μεσσηνία Φωτογραφία αρχείου
10 Οκτ. 2025 9:03
Pelop News

Ενα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε με θύμα 65χρονη αυτή τη φορά στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 9/10/2025,  όταν σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

 
