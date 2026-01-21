«Θανατηφόρο όπλο» το αυτοκίνητο – Κόλαφος η εισαγγελέας για τον οδηγό της Porsche στη λεωφόρο Σούδας

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρος Σούδας, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτης Καρατζής. Η εισαγγελέας του Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων πρότεινε την ενοχή του 45χρονου οδηγού της Porsche για όλες τις πράξεις που του αποδίδονται.

Όπως τόνισε στο ακροατήριο, ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή, με σαφείς οδηγίες αποφυγής κατανάλωσης αλκοόλ, τις οποίες αγνόησε. Τη μοιραία ημέρα, σύμφωνα με την εισαγγελέα, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα νόμιμα όρια, ενώ γνώριζε ότι βρισκόταν σε κατάσταση που δεν του επέτρεπε να οδηγήσει.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμπεριφορά του πριν από το δυστύχημα. Παρά το γεγονός ότι του είχαν αφαιρεθεί τα κλειδιά του οχήματος από τρίτο πρόσωπο, ο 45χρονος φέρεται να τα πήρε εκ νέου, συνεχίζοντας να οδηγεί. «Συνέχισε την παραβατική του συμπεριφορά, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση και επιδεικνύοντας βία απέναντι σε άλλον οδηγό», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι η συνολική στάση του καταδεικνύει σταθερή παραβατική συμπεριφορά και αίσθηση ατιμωρησίας.

Επικριτική ήταν και για τη στάση του μετά το δυστύχημα. Όπως τόνισε, παρότι κινούνταν ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπάθησε να αποδώσει την ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο, γεγονός που –κατά την εισαγγελέα– αποκαλύπτει τον «κώδικα αξιών» του κατηγορουμένου. «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο και πραγμάτωσε τη θανάτωση του άτυχου νεαρού», σημείωσε, αμφισβητώντας παράλληλα την ειλικρίνεια της συγγνώμης του.

Νωρίτερα, στην απολογία του, ο 45χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας πως «κατέστρεψε μια οικογένεια», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε τη δυνατότητα να δείξει έμπρακτα τη μετάνοιά του, καθώς βρισκόταν ήδη στη φυλακή.

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές στο ακροατήριο, με τους γονείς του Παναγιώτη Καρατζή να παρακολουθούν τη διαδικασία. Ο πατέρας του θύματος, εμφανώς φορτισμένος, αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια κατάθεσης πραγματογνώμονα, αποχωρώντας από την αίθουσα.

Στη δίκη κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, διασώστης που συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του 21χρονου, οδηγός που είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με τον κατηγορούμενο, καθώς και άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου που βρίσκονταν μαζί του το βράδυ πριν το δυστύχημα.

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου, όταν ο 45χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμακευτικών ουσιών, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Σούδας, συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα του Παναγιώτη Καρατζή, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κατ’ υποτροπή, οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

