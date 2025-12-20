Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός στην Αγία Μαρίνα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή Αγία Μαρίνα Χανίων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε στενό δρόμο, λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξη των διασωστών.

Στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία, η οποία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, καθώς και αν στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα άτομα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



