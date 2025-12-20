Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 37χρονος οδηγός στην Αγία Μαρίνα

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Χανιά, με έναν 37χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

20 Δεκ. 2025 13:48
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή Αγία Μαρίνα Χανίων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε στενό δρόμο, λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξη των διασωστών.

Στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία, η οποία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, καθώς και αν στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα άτομα.

