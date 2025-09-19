Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική Λαμίας–Αθηνών: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Λαμίας–Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας Μαρτίνου (220ο χλμ. της ΠΑΘΕ). Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με προπορευόμενη νταλίκα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός του Ι.Χ., τον οποίο απεγκλώβισαν άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής. Στο όχημα επέβαιναν επίσης δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διακόπηκε προσωρινά, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

