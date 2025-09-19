Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική Λαμίας–Αθηνών: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες ΦΩΤΟ

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μαρτίνο. Έρευνα της Τροχαίας για τις συνθήκες της σύγκρουσης

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική Λαμίας–Αθηνών: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες ΦΩΤΟ
19 Σεπ. 2025 8:18
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Λαμίας–Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας Μαρτίνου (220ο χλμ. της ΠΑΘΕ). Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με προπορευόμενη νταλίκα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει το ΒΙΝΤΕΟ της σύγκρουσης μηχανής με νταλίκα, νεκρός ο 29χρονος μοτοσικλετιστής, βαριές κατηγορίες στους 4 συλληφθέντες

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός του Ι.Χ., τον οποίο απεγκλώβισαν άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής. Στο όχημα επέβαιναν επίσης δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική Λαμίας–Αθηνών: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες ΦΩΤΟ

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διακόπηκε προσωρινά, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική Λαμίας–Αθηνών: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες ΦΩΤΟ

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική Λαμίας–Αθηνών: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες ΦΩΤΟ
