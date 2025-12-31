Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)
31 Δεκ. 2025 18:19
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στις 15.30 εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε κατεύθυνση προς την Κόρινθο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού στους Αγίους Θεοδώρους, και να χάσει τη ζωή του.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο.

