Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στις 15.30 εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε κατεύθυνση προς την Κόρινθο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού στους Αγίους Θεοδώρους, και να χάσει τη ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο.

