Θανατηφόρο τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

Σε τραγωδία κατέληξε χθες βράδυ τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με θύμα έναν 23χρονο μοτοσικλετιστή.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 22:45, όταν ο νεαρός οδηγός, που κατευθυνόταν προς την κατεύθυνση της Χαλκιδικής, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε στα προστατευτικά μεταλλικά στηθαία του δρόμου.

Ο 23χρονος υπέστη βαριά τραύματα από την πρόσκρουση και ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα, παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο. Η σορός του διακομίστηκε στο νοσοκομείο για νεκροτομή.

Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ανέλαβε την προανάκριση, διερευνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

