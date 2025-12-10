Θανατηφόρο τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής
Η μοτοσικλέτα εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε στα προστατευτικά μεταλλικά στηθαία του δρόμου.
Σε τραγωδία κατέληξε χθες βράδυ τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με θύμα έναν 23χρονο μοτοσικλετιστή.
Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 22:45, όταν ο νεαρός οδηγός, που κατευθυνόταν προς την κατεύθυνση της Χαλκιδικής, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε στα προστατευτικά μεταλλικά στηθαία του δρόμου.
Ο 23χρονος υπέστη βαριά τραύματα από την πρόσκρουση και ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα, παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο. Η σορός του διακομίστηκε στο νοσοκομείο για νεκροτομή.
Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ανέλαβε την προανάκριση, διερευνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.
