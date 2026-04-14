Θάνατος 19χρονης: «Την έχουμε παρατήσει μόνη της», το SMS που πρόδωσε τους τρεις άνδρες

Πανελλήνιο ενδιαφέρον, αλλά και σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τη νεαρή να εντοπίζεται αναίσθητη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να καταλήγει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

«Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις για την υπόθεση στην Κεφαλονιά, με τα στοιχεία της έρευνας να περιπλέκουν την ιστορία καθώς όπως προκύπτει τρεις άνδρες είδαν τελευταία φορά την κοπέλα ζωντανή και φαίνεται να την εγκατέλειψαν στο σημείο, αναίσθητη.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Alpha, φέρεται να διακρίνεται τρίτος άνδρας να βγαίνει από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που σχετίζεται με την υπόθεση, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της 19χρονης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φαίνεται να έπαιξε και ένα SMS που έστειλαν οι συλληφθέντες σε φίλη της κοπέλας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, τους «πρόδωσε» και οδήγησε τις αρχές στα ίχνη τους.

Όπως φαίνεται αφού εγκατέλειψαν την κοπέλα, έστειλαν μηνύματα στο κινητό της φίλης της 19χρονης στα οποία ανέφεραν ότι «την έχουμε αφήσει» και ένα δεύτερο που έλεγε «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα μόνη της».

Όταν έλαβε τα μηνύματα, η φίλη της, ενημέρωσε όπως φαίνεται τους οικείους της αλλά και την αστυνομία.

Οι τρεις άνδρες απολογούνται ακόμη με το ενδεχόμενο να μετατραπεί η κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο σε θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια της 19χρονης με τον πατέρα της να μιλά σπαρακτικά, λέγοντας ότι τα τελευταία λόγια που της είπε το βράδυ πριν βγει ήταν: «Της είπα: “Είσαι θεά, αλλά επειδή είσαι τόσο όμορφη, πρόσεχε, γιατί κυκλοφορούνε διάβολοι με αγγελικά πρόσωπα. Αν δεις το παραμικρό από αυτά που σου έχω πει, βρες έναν τρόπο και φύγε ή πάρε με τηλέφωνο και σε ένα λεπτό θα είμαι δίπλα σου”» ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα σήμερα (14/4/2026), όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ένας 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι φαίνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας να είναι μαζί με τη 19χρονη σε ξενοδοχείο της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη 23χρονος που ήταν μαζί με τους άλλους δύο άνδρες.

Ο 23χρονος, φέρεται να έχει πει στην κατάθεσή του ότι ήταν όλοι μαζί σε ένα Airbnb και έκαναν χρήση κοκαΐνης με την κοπέλα να χάνει τις αισθήσεις της και μετά να την εγκαταλείπουν σε λιπόθυμη κατάσταση στην πλατεία.

Φως στα αίτια θανάτου της 19χρονης, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



