The Voice»: Οι κριτές ζητάνε εξόφληση για να μπουν στο στούντιο!

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ξεκινήσει το νέο «The Voice». Οι 4 κριτές έστειλαν, όπως φημολογείται, τελεσίγραφο στον Ατζούν Ιλιτζαλί ότι μόνο με πλήρη εξόφληση των χρωστούμενων από τον περασμένο κύκλο θα επιστρέψουμε στις καρέκλες τους!

Να τονίσουμε ότι, λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία παραγωγής AcunMedya του Τούρκου τηλεοπτικού παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί, καθυστέρησε σημαντικά η καταβολή μισθών στους κριτές (Γιώργος Μαζωνάκης, Ελενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης) αλλά και στον παρουσιαστή Γιώργο Καπουτζίδη.

Εν όψει του νέου κύκλου ανέλαβε δράση ο Σκάι που πίεσε και βοήθησε για την επίλυση των οικονομικών εκκρεμοτήτων από την πλευρά του Τούρκου παραγωγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, εφόσον τηρηθεί στο ακέραιο η δέσμευση για πλήρη αποπληρωμή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



