The Voice»: Οι κριτές ζητάνε εξόφληση για να μπουν στο στούντιο!

Και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι στο νέο κύκλο του παιχνιδιού, εφόσον ξεκινήσει…

The Voice»: Οι κριτές ζητάνε εξόφληση για να μπουν στο στούντιο!
21 Σεπ. 2025 14:32
Pelop News

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ξεκινήσει το νέο «The Voice». Οι 4 κριτές έστειλαν, όπως φημολογείται, τελεσίγραφο στον Ατζούν Ιλιτζαλί ότι μόνο με πλήρη εξόφληση των χρωστούμενων από τον περασμένο κύκλο θα επιστρέψουμε στις καρέκλες τους!

Να τονίσουμε ότι, λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία παραγωγής AcunMedya του Τούρκου τηλεοπτικού παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί, καθυστέρησε σημαντικά η καταβολή μισθών στους κριτές (Γιώργος Μαζωνάκης, Ελενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης) αλλά και στον παρουσιαστή Γιώργο Καπουτζίδη.

Εν όψει του νέου κύκλου ανέλαβε δράση ο Σκάι που πίεσε και βοήθησε για την επίλυση των οικονομικών εκκρεμοτήτων από την πλευρά του Τούρκου παραγωγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, εφόσον τηρηθεί στο ακέραιο η δέσμευση για πλήρη αποπληρωμή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ