Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Θεανώ Φωτίου γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για την πολιτική κηδεία του γιου της, Βασίλη Ρίζου, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Απριλίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.
Με δημόσια ανάρτησή της, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου ενημέρωσε για τον αποχαιρετισμό του γιου της, Βασίλη Ρίζου, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η πολιτική κηδεία θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Όπως έγινε γνωστό, θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ακόμη ότι αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σε μια κίνηση μνήμης και προσφοράς.
Ο Βασίλης Ρίζος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ή 49 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αποδίδουν τον αιφνίδιο θάνατό του σε καρδιακό επεισόδιο.
