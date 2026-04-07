Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»

Με δημόσια ανάρτησή της, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου ενημέρωσε για τον αποχαιρετισμό του γιου της, Βασίλη Ρίζου, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η πολιτική κηδεία θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ακόμη ότι αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σε μια κίνηση μνήμης και προσφοράς.

Ο Βασίλης Ρίζος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ή 49 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αποδίδουν τον αιφνίδιο θάνατό του σε καρδιακό επεισόδιο.

