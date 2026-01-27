«ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας

Θεατρική σάτιρα, μουσική και καρναβαλικό κέφι μεταφέρονται το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην Πλατεία Γεωργίου, όπου από τις 11.00 έως τις 14.00 θα πραγματοποιηθεί η δράση «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα», στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Στη σκηνή θα παρουσιαστούν ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από εννέα ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, με θεματικές που κινούνται από την κοινωνική σάτιρα έως το καθαρό καρναβαλικό χιούμορ. Μεταξύ των τίτλων που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται τα «Χάσαμε το σήμα», «Καρναβαλικό Αλαλούμ», «Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές», «Το προξενιό», «Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ», «Οι αναποφάσιστοι», «…ούτε στ’ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!», «Στέφεται… Ποιος στέφεται;» και «Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ».

Τη δράση θα πλαισιώσει μουσικό πρόγραμμα με τη Δημοτική Μπάντα και τη Φιλαρμονική της Πολυφωνικής, που θα δώσουν τον ρυθμό στο καρναβαλικό πρωινό της πόλης, μετατρέποντας την Πλατεία Γεωργίου σε ανοιχτή σκηνή γιορτής και συμμετοχής.

Τον συντονισμό της δράσης έχουν η Αθηνά Καλλιμάνη–Γεωργιτσοπούλου και η Πέρσα Βασιλικοπούλου, ενώ η εκδήλωση διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας 2026.

