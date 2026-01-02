Θέμα χρόνου να ξεκινήσει η παραγωγή του… ιπταμένου αυτοκινήτου

Όχι πολύ σύντομα, αλλά όχι και στο πολύ μακρινό μέλλον, θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ένα όνειρο πολλών δεκαετιών, καθώς το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο ξεκινά παραγωγή στις ΗΠΑ.

Το Model A Ultralight της αμερικανικής εταιρείας Alef Aeronautics δεν είναι ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο. Μπορεί μεν να λειτουργήσει ως ένα κανονικό ηλεκτρικό όχημα ωστόσο αυτό που θα το ξεχωρίζει θα είναι η δυνατότητά του να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα και κυρίως να πετά με ταχύτητα πλεύσης 177χλμ. χάρη σε οκτώ ισχυρούς έλικες που συνεργάζονται με τους τέσσερις κινητήρες ανά τροχό.

Το σημαντικό είναι ότι έχει ήδη λάβει άδεια πτητικής ικανότητας και σύμφωνα με τον δημιουργό του Jim Dukhovny, δεν χρειάζονται περισσότερα από 15′ για να μάθει κάποιος να το χειρίζεται.

Τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα

Υπάρχουν, βέβαια και προβλήματα. Πρώτο και βασικότερο είναι το υψηλό κόστος που αγγίζει τις 270.000 ευρώ, ένα ποσό που το καθιστά απρόσιτο για το ευρύ κοινό και που σας αναγκάζει να το ονειρεύεστε για καιρό όσο περιμένετε κολλημένοι στον Κηφισό, κάπου στο ύψος της Μεταμόρφωσης ή στην Κατεχάκη.

Το ευχάριστο, ωστόσο, είναι ότι αφού μπει σε διαδικασία μαζικής παραγωγής, κάτι που θα γίνει μετά τις πρώτες δοκιμές από τους αρχικούς ιδιοκτήτες που το προπαρήγγειλαν και τις διορθώσεις της εταιρείας, η Alef Aeronautics σκοπεύει να φτάσει την αξία του σε πολύ προσιτά επίπεδα για να διευρύνει το target group της παγκοσμίως. Κάπου στα 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμού του Jim Dukhovny.

Εν κατακλείδι, θα έρθουν εκατοντάδες πρωινά αφόρητης κίνησης στον Κηφισό, αλλά μια μέρα στο εγγύς μέλλον, θα τον νικήσουμε…

