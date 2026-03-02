Θερινή ώρα 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια και τι να κάνετε για να μην «χάσετε» τον ύπνο σας

Σταθερή παραμένει και για το 2026 η καθιερωμένη μετάβαση στη θερινή ώρα, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Τα ρολόγια αλλάζουν τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου.

02 Μαρ. 2026 11:53
Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος η αλλαγή στη θερινή ώρα, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ανεξάρτητα από το πότε πέφτει το Πάσχα.

Η μετάβαση θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ. οι δείκτες θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00 π.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος εναλλαγής χειμερινής και θερινής ώρας.

Πόσο διαρκεί η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, επιστρέφοντας στη χειμερινή ώρα.

Χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή

Η αλλαγή, αν και τυπικά μικρή, επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό αρκετών ανθρώπων. Για πιο ομαλή προσαρμογή:

  • Ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας από το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Την Κυριακή ακολουθούμε κανονικά το πρόγραμμα της νέας ώρας.
  • Αν υπάρχει έντονη κόπωση, ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος 15–20 λεπτών μπορεί να βοηθήσει.
  • Φροντίζουμε να κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες πριν και μετά την αλλαγή.
  • Αποφεύγουμε τα ξενύχτια τις ημέρες γύρω από τη μετάβαση.

Η μικρή αυτή προσαρμογή διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στη θερινή περίοδο.

