Θερινή ώρα 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια και τι να κάνετε για να μην «χάσετε» τον ύπνο σας

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος η αλλαγή στη θερινή ώρα, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ανεξάρτητα από το πότε πέφτει το Πάσχα.

Η μετάβαση θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ. οι δείκτες θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00 π.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος εναλλαγής χειμερινής και θερινής ώρας.

Πόσο διαρκεί η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, επιστρέφοντας στη χειμερινή ώρα.

Χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή

Η αλλαγή, αν και τυπικά μικρή, επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό αρκετών ανθρώπων. Για πιο ομαλή προσαρμογή:

Ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Την Κυριακή ακολουθούμε κανονικά το πρόγραμμα της νέας ώρας.

Αν υπάρχει έντονη κόπωση, ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος 15–20 λεπτών μπορεί να βοηθήσει.

Φροντίζουμε να κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες πριν και μετά την αλλαγή.

Αποφεύγουμε τα ξενύχτια τις ημέρες γύρω από τη μετάβαση.

Η μικρή αυτή προσαρμογή διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στη θερινή περίοδο.

