Θερινή ώρα 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια και τι να κάνετε για να μην «χάσετε» τον ύπνο σας
Σταθερή παραμένει και για το 2026 η καθιερωμένη μετάβαση στη θερινή ώρα, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Τα ρολόγια αλλάζουν τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου.
Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος η αλλαγή στη θερινή ώρα, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ανεξάρτητα από το πότε πέφτει το Πάσχα.
Η μετάβαση θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ. οι δείκτες θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00 π.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.
Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος εναλλαγής χειμερινής και θερινής ώρας.
Πόσο διαρκεί η θερινή ώρα
Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, επιστρέφοντας στη χειμερινή ώρα.
Χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή
Η αλλαγή, αν και τυπικά μικρή, επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό αρκετών ανθρώπων. Για πιο ομαλή προσαρμογή:
- Ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας από το μεσημέρι του Σαββάτου.
- Την Κυριακή ακολουθούμε κανονικά το πρόγραμμα της νέας ώρας.
- Αν υπάρχει έντονη κόπωση, ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος 15–20 λεπτών μπορεί να βοηθήσει.
- Φροντίζουμε να κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες πριν και μετά την αλλαγή.
- Αποφεύγουμε τα ξενύχτια τις ημέρες γύρω από τη μετάβαση.
Η μικρή αυτή προσαρμογή διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στη θερινή περίοδο.
