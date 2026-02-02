«Θερίζει» η γρίπη: Δύο παιδιά με σοβαρά συμπτώματα στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού»

Αυξητική τάση συνεχίζουν να καταγράφουν τα κρούσματα γρίπης στη χώρα, με ολοένα και περισσότερους ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία, ακόμη και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ανάμεσα στα περιστατικά περιλαμβάνονται και παιδιά, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Το βράδυ της Παρασκευής (30 Ιανουαρίου 2026), δύο παιδικά περιστατικά με σοβαρά συμπτώματα γρίπης εισήχθησαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Πρόκειται για ένα αγόρι ηλικίας τριών μηνών και ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Εκτός κινδύνου τα δύο παιδιά

Το βρέφος τριών μηνών παρουσίασε βαριά συμπτώματα, ωστόσο δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. Η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και εκτός κινδύνου, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι σύντομα θα μπορέσει να εξέλθει από τη ΜΕΘ.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά κορίτσι τεσσάρων ετών, το οποίο επίσης νοσηλεύτηκε με σοβαρά συμπτώματα. Η υγεία του παρουσίασε βελτίωση, έχει ήδη βγει από τη ΜΕΘ και συνεχίζει τη νοσηλεία του σε απλή κλινική.

Έκκληση για εμβολιασμό και επαγρύπνηση

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού και απευθύνει προειδοποίηση προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι η γρίπη απαιτεί «μεγάλη προσοχή», ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες.

«Οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν», επισημαίνει χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να μην εφησυχάζουν και να τηρούν τα μέτρα προστασίας, καθώς η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει αυξημένη.

