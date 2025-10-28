Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Δένδια λίγο πριν την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα σεβασμού και τιμής πραγματοποιήθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη το τρισάγιο και η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων του ελληνοϊταλικού πολέμου, λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

Λίγο πριν ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχαν μια σύντομη αλλά θερμή χειραψία, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τους φωτογράφους και σχολιάστηκε θετικά.

Στο τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της “Νίκης”, Δημήτρης Νατσιός, καθώς και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απόντες από την εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το τρισάγιο και η τελετή κατάθεσης στεφάνων αποτέλεσαν το προοίμιο του εορτασμού της επετείου, με τη Θεσσαλονίκη να προετοιμάζεται για τη στρατιωτική παρέλαση που, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της χώρας.





