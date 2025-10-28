Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Δένδια λίγο πριν την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ΒΙΝΤΕΟ

Παρόντες στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνων ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας – Απόντες οι Ανδρουλάκης και Φάμελλος.

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Δένδια λίγο πριν την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ΒΙΝΤΕΟ
28 Οκτ. 2025 11:20
Pelop News

Σε κλίμα σεβασμού και τιμής πραγματοποιήθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη το τρισάγιο και η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων του ελληνοϊταλικού πολέμου, λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

Λίγο πριν ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχαν μια σύντομη αλλά θερμή χειραψία, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τους φωτογράφους και σχολιάστηκε θετικά.

Στο τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της “Νίκης”, Δημήτρης Νατσιός, καθώς και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απόντες από την εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το τρισάγιο και η τελετή κατάθεσης στεφάνων αποτέλεσαν το προοίμιο του εορτασμού της επετείου, με τη Θεσσαλονίκη να προετοιμάζεται για τη στρατιωτική παρέλαση που, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της χώρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:38 Μητσοτάκης: Να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της ενότητας του ’40 – Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ