Θεσσαλονίκη: 87χρόνος έπεσε από το μπαλκόνι και έχασε την ζωή του

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 87χρονος ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30, όταν ο ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου στην οδό Κύπρου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

