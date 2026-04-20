Θεσσαλονίκη: Αλαλούμ στην Εθνική Οδό από αγελάδα που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα

Αναστάτωση στην Εθνική Οδό στο ύψος της Σίνδου από αγελάδα που διέφυγε από το Καλοχώρι.

20 Απρ. 2026 8:26
Pelop News

Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας μια αγελάδα, η οποία βρέθηκε να περπατάει ανεξέλεγκτη στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Σίνδου.

Το ζώο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη του από περιοχή του Καλοχωρίου. Αφού διένυσε μια σημαντική απόσταση, κατάφερε να εισέλθει στον αυτοκινητόδρομο, κινούμενο ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα και θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης: Παράσυρση στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 16χρονος οδηγός – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη στο ΚΑΤ

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος στήθηκε άμεσα επιχείρηση από την Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και τη συνδρομή του ιδιοκτήτη, το ζώο τελικά ακινητοποιήθηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το οδόστρωμα.

Οι εικόνες από την προσπάθεια περιορισμού της αγελάδας, η οποία προκάλεσε προσωρινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στο σημείο, καταγράφηκαν από την κάμερα της ΕΡΤ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:03 Αστροναύτης της NASA κατέγραψε «γήινη δύση» πίσω από τη Σελήνη σε ιστορική αποστολή
10:00 Δυτική Ελλάδα: Αναμονή μηνών οι ευάλωτοι, δραματικές καθυστερήσεις σε ραντεβού για άτομα με αναπηρία
9:56 ΔΥΠΑ: 1.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 14.220 ευρώ
9:55 Προμηθέας-Ηρακλής: Η νίκη θέλει και… διαφορά για να οδηγήσει στην 8η θέση
9:53 Ο Προμηθέας έχασε το χρυσό, κέρδισε το ρεκόρ
9:50 Μαρία Νιέβες: Πέθανε η μεγάλη κυρία του αργεντίνικου ταγκό
9:49 Περιφερειακά κανάλια: Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο
9:38 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Τι εννοεί όταν λέει ότι είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος»
9:36 Σοκ στο Υπουργείο Τουρισμού: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο
9:33 Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε
9:28 Περού: Χιλιάδες στους δρόμους στη Λίμα με καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές
9:16 Πρωτομαγιά στην Αιγιάλεια: 4 τρόποι να ζήσεις την πιο ανοιξιάτικη απόδραση δίπλα σε βουνό και θάλασσα ΦΩΤΟ
9:11 Κικίλιας από Ρέθυμνο: «Προτεραιότητα η θωράκιση της Κρήτης έναντι των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας»
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
8:54 Διεθνής αναγνώριση για τη Σύρο: Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων»
8:46 Αγορά Ακινήτων: Οι ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας, στο +10,9% οι τιμές στην Πάτρα
8:33 Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την πολύνεκρη επίθεση στη Λουιζιάνα
8:26 Θεσσαλονίκη: Αλαλούμ στην Εθνική Οδό από αγελάδα που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα
8:16 Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ
8:08 Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά προϊόντα λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τι θα πληρώνουμε ακριβότερα τις επόμενες ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
