Θεσσαλονίκη: Αλαλούμ στην Εθνική Οδό από αγελάδα που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα

Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας μια αγελάδα, η οποία βρέθηκε να περπατάει ανεξέλεγκτη στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Σίνδου.

Το ζώο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη του από περιοχή του Καλοχωρίου. Αφού διένυσε μια σημαντική απόσταση, κατάφερε να εισέλθει στον αυτοκινητόδρομο, κινούμενο ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα και θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης: Παράσυρση στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 16χρονος οδηγός – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη στο ΚΑΤ

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος στήθηκε άμεσα επιχείρηση από την Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και τη συνδρομή του ιδιοκτήτη, το ζώο τελικά ακινητοποιήθηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το οδόστρωμα.

Οι εικόνες από την προσπάθεια περιορισμού της αγελάδας, η οποία προκάλεσε προσωρινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στο σημείο, καταγράφηκαν από την κάμερα της ΕΡΤ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



