Παράσυρση στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 16χρονος οδηγός – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη στο ΚΑΤ

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το τροχαίο στη Λιοσίων. Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 16χρονος οδηγός που εγκατέλειψε το θύμα. Τέσσερις συλλήψεις για συγκάλυψη και ψευδείς καταθέσεις.

Παράσυρση στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 16χρονος οδηγός - Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη στο ΚΑΤ
20 Απρ. 2026 7:37
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το προφίλ του 16χρονου οδηγού, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής για την παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης στην οδό Λιοσίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός δράστης είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 18 Απριλίου, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ένας 22χρονος παρέσυρε μια συνομήλικη του οδηγού που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Αντί να προσφέρουν βοήθεια, οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το θύμα αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Η 16χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χρονικό – H απόπειρα συγκάλυψης

Η εξιχνίαση της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών αποκάλυψε μια οργανωμένη προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών. Λίγη ώρα μετά το τροχαίο, μια 20χρονη (ιδιοκτήτρια της μοτοσυκλέτας) και ένας 20χρονος εμφανίστηκαν σε αστυνομικό τμήμα ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι το όχημα είχε κλαπεί, προκειμένου να προστατεύσουν τον ανήλικο οδηγό.

Ωστόσο, η αξιοποίηση μαρτυριών και οπτικού υλικού οδήγησε τους άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 16χρονου και του 22χρονου συνεπιβάτη του.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής αδικήματα:

  • Επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.

  • Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (εγκατάλειψη).

  • Ψευδής κατάθεση, ψευδής καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης.

