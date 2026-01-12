Θεσσαλονίκη: Αθώος πρώην διοικητικός παράγοντας του ΔΣΘ για κακοδιαχείριση λόγω έμπρακτης μετάνοιας

Αθώος κρίθηκε πρώην μέλος της διοίκησης του Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για υπόθεση κακοδιαχείρισης που είχε καταγγελθεί στα ταμεία του Συλλόγου και αφορούσε δαπάνες για την προμήθεια αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε βάρος του κατηγορουμένου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απιστία και υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με τη μήνυση, το ποσό που αφορούσε την πράξη της απιστίας ανερχόταν σε περίπου 105.000 ευρώ, ενώ η υπεξαίρεση συνδεόταν με ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, μέλη της σημερινής αλλά και της προηγούμενης διοίκησης του ΔΣΘ κατέθεσαν ως μάρτυρες ότι το ποσό της απιστίας επιστράφηκε, ενώ για το ποσό της υπεξαίρεσης ο Σύλλογος αποζημιώθηκε πλήρως και μάλιστα εντόκως. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «ουδεμία χρηματική απαίτηση υπάρχει εις βάρος του».

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο επιλήφθηκε της υπόθεσης λόγω της δικηγορικής ιδιότητας του κατηγορουμένου (ειδική δωσιδικία), τον έκρινε αθώο, κάνοντας δεκτό το νομικό σκεπτικό της έμπρακτης μετάνοιας.

Για τον ίδιο λόγο αθωώθηκαν και δύο φαρμακοποιοί, οι οποίοι κατηγορούνταν για άμεση συνέργεια στις επίμαχες πράξεις.

