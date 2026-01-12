Θεσσαλονίκη: Αθώος πρώην διοικητικός παράγοντας του ΔΣΘ για κακοδιαχείριση λόγω έμπρακτης μετάνοιας

Με επίκληση της έμπρακτης μετάνοιας, το δικαστήριο έκρινε αθώο πρώην μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κακοδιαχείρισης που αφορούσε δαπάνες της περιόδου της πανδημίας.

Θεσσαλονίκη: Αθώος πρώην διοικητικός παράγοντας του ΔΣΘ για κακοδιαχείριση λόγω έμπρακτης μετάνοιας
12 Ιαν. 2026 13:32
Pelop News

Αθώος κρίθηκε πρώην μέλος της διοίκησης του Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για υπόθεση κακοδιαχείρισης που είχε καταγγελθεί στα ταμεία του Συλλόγου και αφορούσε δαπάνες για την προμήθεια αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε βάρος του κατηγορουμένου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απιστία και υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με τη μήνυση, το ποσό που αφορούσε την πράξη της απιστίας ανερχόταν σε περίπου 105.000 ευρώ, ενώ η υπεξαίρεση συνδεόταν με ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, μέλη της σημερινής αλλά και της προηγούμενης διοίκησης του ΔΣΘ κατέθεσαν ως μάρτυρες ότι το ποσό της απιστίας επιστράφηκε, ενώ για το ποσό της υπεξαίρεσης ο Σύλλογος αποζημιώθηκε πλήρως και μάλιστα εντόκως. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «ουδεμία χρηματική απαίτηση υπάρχει εις βάρος του».

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο επιλήφθηκε της υπόθεσης λόγω της δικηγορικής ιδιότητας του κατηγορουμένου (ειδική δωσιδικία), τον έκρινε αθώο, κάνοντας δεκτό το νομικό σκεπτικό της έμπρακτης μετάνοιας.

Για τον ίδιο λόγο αθωώθηκαν και δύο φαρμακοποιοί, οι οποίοι κατηγορούνταν για άμεση συνέργεια στις επίμαχες πράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Πάτρα: Ερευνα για νυν και πρώην αξιωματικό της ΕΛΑΣ – Η εντολή της Εισαγγελίας και τα πρόσωπα
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ