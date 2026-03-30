Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για οκτώ κλοπές σε ΑΤΜ με τη μέθοδο της απασχόλησης

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 42χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών από πολίτες σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, οι οποίοι συνέδεσαν τον 42χρονο με τη συγκεκριμένη δράση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδρασε το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026 στις ευρύτερες περιοχές της Τούμπας, της Τριανδρίας, της Καλαμαριάς και της Χαριλάου.

Κατά το ίδιο διάστημα, φέρεται να προσέγγιζε πολίτες την ώρα που βρίσκονταν σε ΑΤΜ τραπεζών, να τους αποσπούσε την προσοχή και στη συνέχεια να αφαιρούσε χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε να ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

