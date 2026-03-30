Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για οκτώ κλοπές σε ΑΤΜ με τη μέθοδο της απασχόλησης

Στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 42χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έρευνα για σειρά κλοπών σε ΑΤΜ τραπεζών. Ο άνδρας φέρεται να δρούσε αποσπώντας την προσοχή των θυμάτων και να αφαίρεσε συνολικά 10.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

30 Μαρ. 2026 11:43
Pelop News

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 42χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών από πολίτες σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, οι οποίοι συνέδεσαν τον 42χρονο με τη συγκεκριμένη δράση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδρασε το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026 στις ευρύτερες περιοχές της Τούμπας, της Τριανδρίας, της Καλαμαριάς και της Χαριλάου.

Κατά το ίδιο διάστημα, φέρεται να προσέγγιζε πολίτες την ώρα που βρίσκονταν σε ΑΤΜ τραπεζών, να τους αποσπούσε την προσοχή και στη συνέχεια να αφαιρούσε χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε να ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ