Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο του Άρη μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη στην περιοχή της Χαριλάου, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Ο χώρος που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πίσω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια των Αρχών να χαρτογραφήσουν πλήρως τις κινήσεις, τις επαφές και τα πιθανά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες εντός του συνδέσμου, ο οποίος φέρεται να ανήκει στους οργανωμένους οπαδικούς πυρήνες του Άρη. Η επιχείρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά και μία ημέρα αφότου ο βασικός κατηγορούμενος, 23χρονος οπαδός του Άρη, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις διωκτικές αρχές, καθώς οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στο ίδιο το περιστατικό της δολοφονικής επίθεσης, αλλά επεκτείνονται και στο ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ενδέχεται να κινήθηκαν οι εμπλεκόμενοι. Η έφοδος στον σύνδεσμο δείχνει ότι η Αστυνομία επιχειρεί να ελέγξει κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να φωτίσει περαιτέρω την υπόθεση.

Το νέο αυτό βήμα στην έρευνα προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος σε μια υπόθεση που έχει ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την οπαδική βία στη Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο αν από την αστυνομική επιχείρηση θα προκύψουν ευρήματα ή συνδέσεις που θα ενισχύσουν τη δικογραφία.

