Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου παραμονή Πρωτοχρονιάς (31.12.2025) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, η εκδήλωση της φωτιάς σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.

