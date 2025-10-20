Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα 5 οχημάτων στο Πλαγιάρι – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Σοκ προκαλεί το βίντεο από την καραμπόλα πέντε οχημάτων που σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στη στροφή Πλαγιαρίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

20 Οκτ. 2025 12:05
Pelop News

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα από τα αυτοκίνητα βγήκε ξαφνικά από τη λωρίδα κυκλοφορίας του και συγκρούστηκε με ένα λευκό βανάκι, το οποίο ανατράπηκε. Στη συνέχεια, το όχημα χτύπησε σε δεύτερο αυτοκίνητο, προτού σταματήσει την πορεία του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά πέντε αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
