Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στο κέντρο

Νεκρή είναι η γυναίκα που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις Αρχές.

Πρόκειται για 48χρονη, η οποία παραλήφθηκε βαριά τραυματισμένη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την Αστυνομία.

