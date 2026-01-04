Θεσσαλονίκη: Οδηγός έτρεχε με 304 χλμ και τον αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έτρεχε με 304 χλμ και τον αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.
04 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Συνεχίζεται το σαφάρι των Αρχών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της χώρας. Ακόμη ένας ασυνείδητος οδηγούσε με 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και καμάρωνε στο TikTok.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ τρέχει με πάνω από 300 χλμ/ώρα και κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αναζητά τον οδηγό προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ημέρες ένας άλλος οδηγός, αυτή τη φορά στο Χαϊδάρι, είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok όπου τρέχει 250 χλμ/ώρα με μία Lamborghini.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Άσκηση με βάρη: Πώς μπορεί να «κόψει» έως και 8 χρόνια από τη βιολογική μας ηλικία
21:41 Μαρόκο – Τανζανία 1-0: Πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa με βασικό τον Ελ Κααμπί
21:28 Μια ωδή στο παλιό Μεσολόγγι – Φωτογραφίες που λειτουργούν ως ζωντανά τεκμήρια μνήμης της Ιερής Πόλης
21:20 Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας
21:12 Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια
21:06 National League 2:Με το «αριστερό» η ΠΓΕ, νίκη η Αχαγιά 82 και χαμός στην κορυφή
21:05 Ντάγιος: “Παίξαμε με τους καλύτερους, κρίθηκε στις λεπτομέρειες”
20:56 Γιώργης Κοντοπόδης: «Πάντα μου άρεσαν οι ακραίοι ρόλοι»
20:48 Bloomberg: Άνοδος για τα ομόλογα της Βενεζουέλας μετά τις εξελίξεις με Μαδούρο
20:40 Τα 3 ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει το 2026
20:32 Τριήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου
20:24 Το «αντίο» του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη, η ανακοίνωση του καναλιού
20:16 Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα
20:11 Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών: Σενάρια για κυβερνοεπίθεση, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις
20:08 Γιώργος Παπαδάκης: Ο άνθρωπος που σημάδεψε την πρωινή τηλεόραση
20:00 Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά
19:52 Σπύρος Μπιμπίλας για το 2026: Μας θεωρούν αναλώσιμους για να κερδίζουν και το κακό θα συνεχίζεται
19:44 Χάος στα αεροδρόμια: Παράλυση πτήσεων λόγω σοβαρού προβλήματος στο FIR Αθηνών
19:40 Ο Προμηθέας 2014 έχασε στις λεπτομέρειες από τον πρωτοπόρο Κρόνο
19:36 Φώτης Σεργουλόπουλος: Πρωτοχρονιά στο Παρίσι και βόλτες στον Σηκουάνα με την παρέα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ