Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Η πορεία στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε στις έξι και τέταρτο και στην κεφαλή ήταν το μπλοκ του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-74) ενώ ακολουθούσαν φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα, κόμματα, κοινωνικές κινήσεις και συλλογικότητες.

Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία

Μόλις η πορεία έφτασε στην Καμάρα, αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν και απώθησαν τους διαδηλωτές προς την αρχαία αγορά.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr, στο δρόμο υπήρχε μολότοφ η οποία δεν είχε εκραγεί:



Στο κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα ισχυρή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη.

Πριν από την έναρξη της πορείας, στο πλαίσιο αστυνομικών ελεγχων, έγιναν έξι προαγωγές, από τις οποίες οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, κατά περίπτωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων.

