Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται ο 19χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, σε μια υπόθεση που αποκτά νέα διάσταση μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του. Στο κάδρο της έρευνας παραμένει και η επίθεση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, προηγήθηκε σε βάρος του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

21 Μαρ. 2026 11:24
Στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 19χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά, όταν δολοφονήθηκε ο 20χρονος Κλεομένης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατηγορία που συνδέεται με την επίθεση η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε προηγηθεί σε βάρος του 23χρονου, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί ως καθ’ ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας.

Πέρα από τη συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη, ο 19χρονος αντιμετωπίζει ακόμη δύο πλημμεληματικές κατηγορίες, αυτές της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Για τη δεύτερη μάλιστα εφαρμόζονται και οι επιβαρυντικές διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου.

Η ίδια ποινική μεταχείριση αφορά και ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Η ενίσχυση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο προσώπων από την παρέα του 20χρονου είχε ζητηθεί με γραπτό αίτημα προς την ανακρίτρια από την υπεράσπιση του 23χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος επιχείρησε να στηρίξει τον υπερασπιστικό του ισχυρισμό στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτά, φέρεται να καταγράφονται τραύματα που είχε στο κεφάλι, στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του, τα οποία αποδίδονται σε χτυπήματα από απροσδιόριστα όργανα ή αντικείμενα.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο ίδιος υποστήριξε ότι προχώρησε στην ανθρωποκτονία ενώ βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως είχε δεχθεί επίθεση έξω από το σπίτι του λίγο πριν από το έγκλημα.

Η σημερινή απολογία του 19χρονου θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας και να αποσαφηνίσει τον ρόλο των προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο εκείνο το βράδυ.

