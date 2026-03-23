Θεσσαλονίκη: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου» – Στα δικαστήρια ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα (23/03/2026) ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη, Αστέριος Αλήτσιος, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του γιου του, που σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά.

Ο πατέρας του θύματος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και τον τεχνικό σύμβουλο – ιατροδικαστή Δημήτρης Γαλεντέρης, επισκέφθηκε την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Ζητώ δικαιοσύνη»

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αστέριος Αλήτσιος εμφανώς συγκλονισμένος ανέφερε: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», τονίζοντας πως βιώνει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Αιτήματα για νέες διώξεις

Παράλληλα, ο συνήγορός του, Νίκος Αλεξανδρής, κατέθεσε αίτημα για την άσκηση νέων διώξεων, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως τόσο οι συνθήκες της δολοφονίας όσο και όσα ακολούθησαν.

Όπως σημείωσε: «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες τόσο της δολοφονίας όσο και μετά τη δολοφονία».

Παρέμβαση και από τη μητέρα

Νωρίτερα, αίτημα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλε και η μητέρα του 20χρονου, μέσω του συνηγόρου της Πάρις Σπυράτος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η οικογένεια αναμένει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Δύο προφυλακισμένοι – Αναζητείται τρίτο άτομο

Για την υπόθεση, η οποία φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο, έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άτομα:

Ένας 23χρονος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε άμυνα

Ένας 19χρονος, που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, συμμορία και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό και αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες με τον 19χρονο.

Σε εξέλιξη η κύρια ανάκριση

Η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανακρίτρια να εξετάζει το σύνολο της δικογραφίας, καθώς και νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η οικογένεια του 20χρονου ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καθοριστικές για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

