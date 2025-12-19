Θεσσαλονίκη: Βρέφος και 11χρονο αδελφάκι βρέθηκαν να κοιμούνται σε αυλή – Συνελήφθησαν οι γονείς

Δύο ανήλικα αδελφάκια, εκ των οποίων το ένα βρέφος λίγων μηνών και το άλλο ηλικίας 11 ετών, εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος που αντιλήφθηκε την παρουσία των παιδιών ειδοποίησε αρχικά το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε η Άμεση Δράση, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Μετά την παρέμβαση των αρχών, συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών, ένας άνδρας 31 ετών και μία γυναίκα 29 ετών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά για προστατευτική φύλαξη, ενώ την υπόθεση χειρίζονται πλέον οι αρμόδιες κοινωνικές και δικαστικές αρχές.

