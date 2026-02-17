Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος 57χρονος, παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα

Σύλληψη 57χρονου σε πτήση προς Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος παρενοχλούσε σωματικά και λεκτικά επιβάτες και πλήρωμα, πέταξε μπουκάλια νερού.

Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος 57χρονος, παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα
17 Φεβ. 2026 9:29
Pelop News

Ένας 57χρονος άνδρας συνελήφθη χθες βράδυ (16 Φεβρουαρίου) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράβαση του αεροπορικού κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό τον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο συλληφθείς βρισκόταν σε προφανή κατάσταση μέθης και προέβη σε σωματική και λεκτική παρενόχληση άλλων επιβατών και του πληρώματος καμπίνας.

Ο 57χρονος εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά, πετώντας μπουκάλια με νερό προς επιβάτες και μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η ασφάλεια και η ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Με την προσγείωση του αεροσκάφους, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

