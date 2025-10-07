Θετικές οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ-Χαμάς

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα.

Θετικές οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ-Χαμάς
07 Οκτ. 2025 10:44
Pelop News

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ήταν «θετικές».

Οι συνομιλίες πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

 
