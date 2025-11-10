Θετικό ντεμπούτο στο NCAA για πρώην παίκτη του Προμηθέα

Ο Λευτέρης Μαντζούκας, πρώην παίκτης του Προμηθέα, έκανε το ντεμπούτο του με το Οκλαχόμα Στέιτ, το οποίος επικράτησε του Τέξας με 87-63.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή ως παίκτης του Οκλαχόμα Στέιτ, στη νίκη της ομάδας του επί του Τέξας με 87-63.

Ο Έλληνας φόργουορντ πάτησε παρκέ για 18 λεπτά, σκοράροντας 8 πόντους (4/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 0/1 βολή), κατεβάζοντας παράλληλα 3 ριμπάουντ και μετρώντας 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μαντζούκα ήταν ο Κρίστιαν Κόουλμαν με 16 πόντους, ενώ ο Βικτόριους Μίλερ ακολούθησε με 15. Η Οκλαχόμα κυριάρχησε από το ξεκίνημα του αγώνα και έφτασε σε μία άνετη νίκη.

