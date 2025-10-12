Θλίψη στον κινηματογράφο για την απώλεια της Νταϊάν Κίτον: Τα σημάδια που προανήγγειλαν το τέλος

Ο κόσμος του Χόλιγουντ πενθεί την απώλεια της Νταϊάν Κίτον, της εμβληματικής Οσκαρικής ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (11.10.2025) σε ηλικία 79 ετών. Ο θάνατός της, αν και ακολούθησε προβλήματα υγείας, ήταν απροσδόκητος για το στενό της περιβάλλον, το οποίο κρατά «σιγή ιχθύος» για την ασθένεια που την ταλαιπωρούσε.

Έφυγε από τη ζωή η Νταϊάν Κίτον: Αντίο στη θρυλική πρωταγωνίστρια του «Νονoύ» και της «Annie Hall»

Όπως αποκαλύπτουν φίλοι και συγγενείς της αείμνηστης ηθοποιού, η υγεία της είχε επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες. Παρά το γεγονός ότι πάλευε με άγνωστα προβλήματα υγείας, το τέλος ήρθε ξαφνικά, προκαλώντας σπαραγμό στους δικούς της ανθρώπους.

«Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσους την αγαπούσαν», δήλωσε στενή φίλη της.

Οι άνθρωποι γύρω της επέλεξαν να κρατήσουν την κατάστασή της άκρως ιδιωτική. Η Νταϊάν Κίτον τους τελευταίους μήνες ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τον στενότερο κύκλο συγγενών της, με αποτέλεσμα ακόμη και οι παλιοί φίλοι της να μην έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.

Τα «ανησυχητικά» σημάδια

Ορισμένες κινήσεις της ηθοποιού τους τελευταίους μήνες είχαν ήδη δημιουργήσει υποψίες και ανησυχία στους φίλους της, προαναγγέλλοντας ίσως την κατάσταση της υγείας της.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Κίτον έθεσε προς πώληση το πανέμορφο σπίτι της στο Λος Άντζελες, το οποίο είχε αγοράσει για 29 εκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή εξέπληξε τους γνωστούς της, καθώς είχε δηλώσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να παραμείνει εκεί μόνιμα.

Ένα ακόμη ενδεικτικό σημάδι ήταν η ξαφνική διακοπή των καθημερινών της συνηθειών. Η 79χρονη ηθοποιός, γνωστή για τη λατρεία της στα κατοικίδια, είχε σταματήσει να βγάζει βόλτα τον σκύλο της στη γειτονιά του Μπρέντγουντ τους τελευταίους δύο μήνες. Όπως ανέφερε πηγή στο People, «μέχρι πριν από λίγους μήνες, περπατούσε με τον σκύλο της κάθε μέρα. Μιλούσε στον σκύλο της σαν να ήταν άνθρωπος».

Η τελευταία της ανάρτηση

Η μεγάλη της αγάπη για τον τετράποδο φίλο της επισφραγίστηκε στην τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νταϊάν Κίτον επέλεξε να μοιραστεί μία φωτογραφία με τον σκύλο της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Κατοικιδίων, στέλνοντας του ένα τρυφερό «χρόνια πολλά». Μια ανάρτηση που, εκ των υστέρων, αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Πέντε ρόλοι που τη μεταμόρφωσαν σε κινηματογραφικό θρύλο

Ηθοποιός με ξεχωριστό κωμικό ταλέντο και βαθιά δραματική βαρύτητα, αναγνωρίστηκε ως μία από τις πλέον αγαπημένες μορφές του Χόλιγουντ.

Η κορύφωση της καριέρας της ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την εμβληματική ερμηνεία της στην ταινία Annie Hall (1977). Συνολικά, υπήρξε υποψήφια για το χρυσό αγαλματίδιο τρεις επιπλέον φορές, για τα έργα Reds (1981), Marvin’s Room (1996) και Something’s Gotta Give (2003).

Πέρα από τις δραματικές της διακρίσεις, το κοινό την λάτρεψε για τον μοναδικό, αυτοσαρκαστικό της τρόπο στις κωμωδίες, όπως τα Father of the Bride, The First Wives Club και Finding Dory.

Ακολουθούν πέντε ερμηνείες-σταθμοί που σφράγισαν την καριέρα της:

1. The Godfather, 1972: Η αποξένωση της αθωότητας

Στην ιστορική τριλογία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Κίτον υποδύθηκε την Κέι Άνταμς, την κοπέλα που ερωτεύεται τον Μάικλ Κορλεόνε (Άλ Πατσίνο). Η ερμηνεία της, αν και διακριτική, ήταν εξαιρετικά ισχυρή, καθώς απέδωσε με σιωπηλές αντιδράσεις τη σταδιακή μεταμόρφωση και την τραγωδία της γυναίκας που βλέπει τον άνδρα της να χάνεται στη βία και την εξουσία. Η σκηνή όπου η πόρτα κλείνει, χωρίζοντάς την από τον Μάικλ, παραμένει μία από τις πιο δυνατές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου.

2. Annie Hall, 1977: Το Όσκαρ και η νέα γυναικεία περσόνα

Με αυτό τον ρόλο, σε σκηνοθεσία Γούντι Άλεν, η Νταϊάν Κίτον εκτοξεύθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η ερμηνεία της εκκεντρικής τραγουδίστριας που μπλέκεται σε μια θυελλώδη σχέση με τον Άλβι Σίνγκερ τής χάρισε το Όσκαρ. Η Κίτον δημιούργησε μια ηρωίδα γεμάτη νευρωτική γοητεία, χιούμορ και αυθορμητισμό, ανοίγοντας δρόμους για έναν πιο ρεαλιστικό τύπο γυναίκας στο Χόλιγουντ. Το ανδρόγυνο στυλ της, με τα κοστούμια και τα καπέλα, έγινε άμεσα παγκόσμιο fashion statement.

3. Reds, 1981: Πάθος και ιδεαλισμός

Στο επικό ιστορικό δράμα του Γουόρεν Μπίτι, η Κίτον ενσάρκωσε τη Λουίζ Μπράιαντ, τη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια που συμμετέχει στην αναταραχή της Ρωσικής Επανάστασης. Ήταν μια ερμηνεία έντονα δραματική, γεμάτη πάθος για την ελευθερία και ταυτόχρονα βαθιές εσωτερικές συγκρούσεις. Ο ρόλος αυτός επιβεβαίωσε τη δραματική της εμβέλεια και της χάρισε τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

4. Marvin’s Room, 1996: Η αξιοπρέπεια της αυτοθυσίας

Υποδυόμενη την Μπέσι, μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα του κατάκοιτου πατέρα της, η Κίτον προσέφερε μία από τις πιο συγκινητικές και ώριμες ερμηνείες της. Η αντιπαράθεση με την αδελφή της (Μέριλ Στριπ), όταν η ίδια διαγιγνώσκεται με λευχαιμία, φέρνει στην επιφάνεια παλιές οικογενειακές πληγές. Η Κίτον ενσάρκωσε την ήσυχη δύναμη, την κατανόηση και την αξιοπρέπεια μπροστά στον πόνο, κερδίζοντας την τρίτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.

5. Something’s Gotta Give, 2003: Ο ρομαντισμός της ωριμότητας

Επιστρέφοντας δυναμικά στη ρομαντική κομεντί, η Κίτον έλαμψε δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Στον ρόλο της επιτυχημένης θεατρικής συγγραφέως που ξαναβρίσκει τον έρωτα σε μεγάλη ηλικία, απέδειξε ότι το χιούμορ, η ευαισθησία και ο ρομαντισμός δεν έχουν ηλικιακούς περιορισμούς. Η πληθωρική, αστεία και βαθιά ανθρώπινη ερμηνεία της, η οποία της χάρισε την τέταρτη υποψηφιότητα για Όσκαρ, έκανε την ταινία σύγχρονο κλασικό έργο και, σύμφωνα με την ίδια την ηθοποιό, ήταν η αγαπημένη της.

