Θρίλερ με την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το μυστήριο του κινήτρου – Πάλεψε πριν «σβήσει» η 59χρονη

Η δολοφονία της 59χρονης από τον ίδιο της τον αδελφό συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την αδιανόητη πράξη. Ένα βίντεο της γυναίκας λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, προκαλεί νέα ερωτήματα.

Τα κίνητρα που οδήγησαν τον 50χρονο να σκοτώσει τη 59χρονη αδελφή του παραμένουν αδιευκρίνιστα, την ώρα που και ο ίδιος ο κατηγορούμενος δεν δίνει απαντήσεις. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε σε δηλώσεις της πως «ακόμη και τώρα που συνεχίζεται η προανάκριση, δεν υπάρχει καμία αναφορά περί ενδοοικογενειακής βίας», προσθέτοντας ότι «όλοι μιλούσαν για καλή σχέση, όπου ο ένας φρόντιζε τον άλλον».

Η νεκροψία–νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, καθώς ο αδελφός της τύλιξε σακούλα σούπερ μάρκετ γύρω από το κεφάλι της. Παρά την ευάλωτη κατάστασή της, μετά από πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο, η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, με σημάδια πάλης να επιβεβαιώνουν την προσπάθειά της να ξεφύγει.

Η 59χρονη είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο λίγες ώρες πριν τον θάνατό της και ο αδελφός της τη μετέφερε στο σπίτι, έχοντας μάλιστα ψωνίσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος, μετά τη δολοφονία, τηλεφώνησε στην αστυνομία και παραδέχθηκε την πράξη του.

Ιδιαίτερο μυστήριο προκαλεί ένα βίντεο που η γυναίκα κατέγραψε στο νοσοκομείο και προβλήθηκε από το MEGA. Σε αυτό, ευχαριστούσε τον αδελφό της για τη στήριξη που της παρείχε, ενώ την ίδια στιγμή ανέφερε ότι κάποιοι «προσπάθησαν να τη φάνε, αλλά δεν τα κατάφεραν». «Θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν… οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται», έλεγε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο, σε συνδυασμό με την απουσία εμφανών διαφορών ανάμεσα στα δύο αδέλφια, εντείνει το μυστήριο γύρω από τα κίνητρα της αδελφοκτονίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί λόγοι που όπλισαν το χέρι του δράστη.

